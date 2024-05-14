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رئيس وزراء النيجر: لا يحق لأمريكا مطالبتنا بقطع علاقاتنا مع إيران وروسيا

06:07 م الثلاثاء 14 مايو 2024

النيجر

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قال رئيس وزراء النيجر علي مهامان لامين زين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن انهيار العلاقات بين واشنطن ونيامي.

واتهم زين الولايات المتحدة بالسماح للإرهابيين بتنفيذ هجمات داخل أراضي النيجر، مشيرا إلى أن واشنطن لم تدافع عن بلاده ضد الإرهاب عندما لزم الأمر

وأكد رئيس وزراء النيجر، أنه لا يحق للإدارة الأمريكية أن تطلب من بلاده قطع علاقاتها مع إيران وروسيا.

وفي مارس الماضي، ألغى المجلس العسكري في النيجر اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والذي تتواجد بموجبه القوات الأمريكية في نيامي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، وافقت الولايات المتحدة في أبريل، على سحب قواتها البالغ عددها قرابة 1000 جندي من النيجر.

النيجر إيران امريكا روسيا
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