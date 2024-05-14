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السودان.. مقتل 38 شخصًا بهجوم للدعم السريع على مدينة الفاشر خلال يومين

05:49 م الثلاثاء 14 مايو 2024

قوات الدعم السريع بالسودان

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أعلنت وزارة الصحة بإقليم دارفور السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل 38 شخصا وإصابة 280 في هجوم لمليشيا "الدعم السريع" على مدينة الفاشر خلال يومين.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى تفاقم الوضع الإنساني في الفاشر جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، مؤكدة ارتفاع وتيرة النزوح في الفاشر جراء تجدد الاشتباكات صباح اليوم، وفق ما نقلته "الحدث" عن مصادرها.

من جانبها، قالت حركة العدل والمساواة، إنها لا تساند قوات الدعم السريع في العمليات العسكرية، مطالبة بالتغيير الجذري لبنية نظام الحكم في السودان.

ودعت الحركة السودانية ، كلا من الجيش السوداني بقياد عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوقف الحرب

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