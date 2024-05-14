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نائب وزير الخارجية النرويجي: نفكر بجدية في الاعتراف بفلسطين دولة كاملة السيادة

05:37 م الثلاثاء 14 مايو 2024

النرويج

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نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قالت منذ أكتوبر إنها تريد أن ترى وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن على إسرائيل وحماس التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأكد كرافيك في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن للفلسطينيين الحق في أن يكون لهم دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، موضحا أن "نفكر بجدية في الاعتراف بفلسطين دولة كاملة السيادة".

وشدد كرافيك على أن الوضع في غزة لا يمكن تحمله وعلى الجميع تقديم مزيد من الدعم للمدنيين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مجدية رغم العناء في تقديمها.

وأوضح نائب وزير الخارجية النرويجي، أن بلاده ترى مواقف في حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تؤدي للوصول إلى حل الدولتين، معربا عن قلقه بشأن تقييد وصول المعلومات للناس.

أندرياس كرافيك النرويج الاعتراف بفلسطين
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