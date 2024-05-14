ما حقيقة فيديو تلويح ملك الدنمارك بالعلم الفلسطيني؟

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل وعدد من وسائل الإعلام فيديو يحمل عنوان تلويح ملك الدنمارك بالعلم الفلسطيني من شرفة منزله بشكل واسع، قائلين إن الفيديو تم التقاطه أثناء تظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني وهي ما أراد ملك الدنمارك فريدريك العاشر دعمها برفع العلم الفلسطيني لتأكيد دعمه للمتظاهرين.

ملك الدنمارك، الملك فريدريك العاشر، يلوح بالعلم الفلسطيني من الشرفة وهو يحيي مئات المتظاهرين في كوبنهاغن 🇩🇰 🇵🇸 pic.twitter.com/31oq5NAgtL — Shamiyason (@shamiyason) May 12, 2024

بالنظر والتدقيق في الصورة يتضح أن صورة الشخص الذي ظهر في الفيديو لا تطابق هيئة فريدريك العاشر البالغ من العمر 56 عامًا، كما أن شرفة المنزل الذي ظهر منها الرجل برفقة طفلة صغيرة صاحب الفيديو تعود إلى منزل آخر في مدينة مالمو بالسويد وليس بالدنمارك.

صورة ملك الدنمارك

صورة الفيديو

ويعود الفيديو الأصلي لرجل سويدي يقف مع ابنته في شرفة منزلة لإظهار الدعم للمتظاهرين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء احتجاجاهم على مشاركة مغنية إسرائيلية تدعى إيدن جولان في مسابقة "يورو فيجين" للأغاني الأوروبية، والتي تأهلت خلالها جولان إلى النهائيات رغم الاعتراض الواسع على مشاركتها وانسحاب أحد المتسابقين لتواجدها.