ما حقيقة فيديو تلويح ملك الدنمارك بالعلم الفلسطيني؟

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل وعدد من وسائل الإعلام فيديو يحمل عنوان تلويح ملك الدنمارك بالعلم الفلسطيني من شرفة منزله بشكل واسع، قائلين إن الفيديو تم التقاطه أثناء تظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني وهي ما أراد ملك الدنمارك فريدريك العاشر دعمها برفع العلم الفلسطيني لتأكيد دعمه للمتظاهرين.

بالنظر والتدقيق في الصورة يتضح أن صورة الشخص الذي ظهر في الفيديو لا تطابق هيئة فريدريك العاشر البالغ من العمر 56 عامًا، كما أن شرفة المنزل الذي ظهر منها الرجل برفقة طفلة صغيرة صاحب الفيديو تعود إلى منزل آخر في مدينة مالمو بالسويد وليس بالدنمارك.

صورة ملك الدنمارك

صورة الفيديو

ويعود الفيديو الأصلي لرجل سويدي يقف مع ابنته في شرفة منزلة لإظهار الدعم للمتظاهرين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء احتجاجاهم على مشاركة مغنية إسرائيلية تدعى إيدن جولان في مسابقة "يورو فيجين" للأغاني الأوروبية، والتي تأهلت خلالها جولان إلى النهائيات رغم الاعتراض الواسع على مشاركتها وانسحاب أحد المتسابقين لتواجدها.

Here's the exact same building, flat and balcony in Malmo, Sweden, on Google Maps.https://t.co/CZPhH8Dx0s pic.twitter.com/lI6RcE2PXq