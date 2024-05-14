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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لحماية خاركيف

01:40 م الثلاثاء 14 مايو 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لحماية خاركيف من الهجمات الروسية.

وتم نشر تعزيزات لتحقيق الاستقرار في خط الجبهة الشمالي الشرقي بعدما شنت روسيا هجوما شاملا على خاركيف لأول مرة منذ عام 2022، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحاول القوات الروسية دفع خط التماس إلى عمق المنطقة بعد أسابيع من شنها هجمات جوية مكثفة على ثاني أكبر مدينة أوكرانية.

ووصل بلينكن إلى كييف، اليوم الثلاثاء، لتعزيز الدعم الأمريكي، بعدما أدى تأخير وصول مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى إجبار أوكرانيا على تقنين استخدام الذخائر وإثارة مخاوف من أن تتخلى الولايات المتحدة عن شريكها في مواجهة الغزو الروسي.

فولوديمير زيلينسكي نتوني بلينكن لهجمات الروسية وكرانيا
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