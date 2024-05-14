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الأردن يدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك

01:39 م الثلاثاء 14 مايو 2024

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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عمّان - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام المتطرفين الإسرائيليين،اليوم الثلاثاء، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ورفعهم للعلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وإعاقة دخول المصلين إليه، بما يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله إن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وطالب "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق الأقصى المبارك واحترام حرمته".

وأكد المتحدث أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي".

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