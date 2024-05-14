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وزيرة الخزانة الأمريكية: الانتقام التجاري الصيني واسع النطاق "محتمل دائما"

01:37 م الثلاثاء 14 مايو 2024

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

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برلين - (د ب أ)

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تأمل في ألا تقوم الصين برد انتقامي كبير على أي خطوات تتخذها واشنطن لحماية استثماراتها في صناعات جديدة حيوية.

وبينما رفضت يلين تأكيد أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للكشف عن رسوم جديدة شاملة على السلع الصينية، ومن بينها السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، قالت يلين في مقابلة اليوم الاثنين إن أي إجراءات "يجب أن تكون موجهة لتهدئة مخاوفنا وليست واسعة النطاق".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنها القول "نأمل ألا نرى ردا صينيا كبيرا، إلا أن هذا محتمل دائما".

ومن المتوقع أن يضاعف بايدن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية أربعة أضعاف ويفرض زيادة حادة في الرسوم على غيرها من الصناعات المهمة. وتستهدف هذه الخطوات حماية فعالية الاستثمارات التي يقوم بها في نفس القطاعات في الولايات المتحدة.

وأضافت يلين "الرئيس يريد أن يضمن أنه يقوم بحماية هذه الاستثمارات. إنه يؤمن أنه من غير المقبول، وأنا أيضا، أن نعتمد على الصين تماما في هذه المجالات"، في ظل أن بكين تقدم مساعدات ضخمة، و"لا تلتزم حقا بالقواعد".

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية برلين السلع الصينية الولايات المتحدة
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