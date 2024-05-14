"القسام" تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شرق رفح

غزة - (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ،اليوم الثلاثاء، تدمير ناقلة جند إسرائيلية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح شرق رفح جنوب غزة .

وقالت القسام ، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة إكس اليوم ، إن "مقاتليها دمروا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وكانت "القسام" أشارت إلى استهداف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" بمنطقة حي السلام ومحيط معبر رفح البري ، لافتة إلى استهداف "قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح، الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 5ر1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.