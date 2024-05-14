هدف خفي يدفع شرطي صيني للإلقاء بنفسه أمام إحدى السيارات (فيديو)

(مصراوي)

قام شرطي صيني بتزييف واقعة، في سبيل على تعويض مالي وإجازة مرضية من عمله.

جاءت الحادثة من خلال إلقاء الشرطي بنفسه أمام سيارة أحد المارة، حيث أظهرت كاميرات المراقبة تعمد الرجل دفع نفسه أمام السيارة من خلال الركض نحوها بينما توقف سائق السيارة ولم يكمل سير.

كما أظهر الفيديو، أن الشرطي لم يكن به شيء حيث كان يبدو بحالة جيدة من خلال نهوضه عن السيارة بعد فترة قصيرة من اصطدامه بها.

من ناحية أخرى، قامت الشرطة بالقبض على الشرطي وتحويله إلى التحقيق لتعمده تزييف الحادثة.