الدفاع المدني بغزة: منع إدخال الوقود حكم بالإعدام على عملنا

(مصراوي)

اتهمت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استهداف وقتل طواقم الدفاع المدني، قائلًا إن أعداد الشهداء من أطقم الدفاع المدني بلغت 69 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 250 آخرين.

وأفادت هيئة الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال قصفت ودمرت آلياته أثناء عمل طواقمه مما يعيق الوصول واستخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض أو حتى مساعدة الجرحى.

وأضاف الدفاع المدني، أنه لا يزال هناك 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض لم تتمكن طواقمه من انتشالهم.

وطالبت هيئة الدفاع المدني، منظمة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتزويد الهيئة بالوقود، قائلة إن صمت الأمم المتحدة إزاء عدم إلزام قوات الاحتلال بتزويدهم بالوقود حكم بالإعدام على عمل الهيئة.

كما ناشد الدفاع المدني، بالسماح بإدخال المعدات الثقيلة لإنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.