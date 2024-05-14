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رئيس وزراء قطر: مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود

12:24 م الثلاثاء 14 مايو 2024

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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الدوحة - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات صفقة التبادل في حالة جمود الآن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله، فى مقابلة على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن "الجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن".

وأضاف أنه"طالما استمرت الحاجة للتواصل فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر" ، مشيرا إلى أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدوحة قطر غزة فلسطين
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