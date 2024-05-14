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BBC

"لأول مرة".. دبابات الاحتلال تبدأ التوغل وسط رفح

12:01 م الثلاثاء 14 مايو 2024

دبابات الاحتلال تتوغل في محيط معبر رفح

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قال مراسل قناة العربية، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلية بدأت تتوغل في وسط رفح لأول مرة وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر من مقاتلي حركات المقاومة في غزة.

وأضاف أن نصف مليون نازح من رفح جنوبي قطاع غزة اتجهوا إلى أقصى الغرب نحو الساحل.
بدورها قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام أنها دكت قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

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