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مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين بالعراق

11:51 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بجمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة عدد آخر.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابي محافظة صلاح الدين العراق
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