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BBC

متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر إقامة بنيامين نتنياهو

09:05 م الإثنين 13 مايو 2024

متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر إقامة بنيامين نتني

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قال مراسل الجزيرة إن متظاهرين مؤيدون لعائلات الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يضرمون النار قبالة مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال مراسم إحياء "يوم الذكرى" في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة معركة من أجل استمرار وجود إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، خلال إحياء مراسم يوم الذكرى في "جبل هرتسل"، حيث تقع المقبرة العسكرية الرئيسية لإسرائيل، "الحرب تدور حول التالي: إما نحن، إسرائيل، وإما هم، وحوش حماس. إما الوجود والحرية والأمن والازدهار، أو الفناء والمذبحة والاغتصاب والعبودية".

وبعد مرور دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع والتي أخلفت أكثر من 35 ألف شهيدًا فلسطينيًا، تعهد نتنياهو بأن إسرائيل "مصممة على الانتصار في هذه المعركة" وأن العدو "سيواصل دفع ثمن باهظ عن أفعاله الشريرة".

وتابع نتنياهو بالقول إن الانتصار على حماس يعني إعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وهذا النصر من شأنه أن "يضمن وجودنا ومستقبلنا".

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