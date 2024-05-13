حماس: ندين تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب الاحتلال غزة بقنبلة نووية



مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية.

وقالت الحركة في بيان بقناتها الرسمية على تليجرام، "التصريحات الصادمة التي اقترح فيها السيناتور ليندسي غراهام، أن يقوم الاحتلال الفاشي بضرب غزة بقنبلة نووية، تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه".

وأدانت الحركة هذه الدعوات والمواقف، التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.

وطالب السيناتور الأمريكي، بإنهاء الحرب على غزة بالقنابل النووية، كما حدث في هيروشيما وناجازاكي.

كما دعا واشنطن لمنح القنابل للاحتلال الإسرائيلي لإلقائها على غزة، كما فعلت أمريكا باليابان، لإنهاء حالة الحرب في القطاع.