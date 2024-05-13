إعلان

BBC

حماس: ندين تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب الاحتلال غزة بقنبلة نووية

07:16 م الإثنين 13 مايو 2024

ليندسي جراهام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية.

وقالت الحركة في بيان بقناتها الرسمية على تليجرام، "التصريحات الصادمة التي اقترح فيها السيناتور ليندسي غراهام، أن يقوم الاحتلال الفاشي بضرب غزة بقنبلة نووية، تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه".
وأدانت الحركة هذه الدعوات والمواقف، التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.
وطالب السيناتور الأمريكي، بإنهاء الحرب على غزة بالقنابل النووية، كما حدث في هيروشيما وناجازاكي.
كما دعا واشنطن لمنح القنابل للاحتلال الإسرائيلي لإلقائها على غزة، كما فعلت أمريكا باليابان، لإنهاء حالة الحرب في القطاع.

ليندسي جراهام ضرب غزة حماس الاحتلال الكونجرس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* "مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)
* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها