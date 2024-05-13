برلين: لم نقدم ما يكفي لدعم أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أعرب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن من الضروري تعزيز الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

وخلال الكلمة التي ألقاها اليوم الاثنين أمام الأكاديمية الاتحادية لسياسة الأمن، قال هابيك:" لم نفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا"، لكنه أشار مع ذلك إلى أن ألمانيا تحديدا قدمت الكثير من الدعم لأوكرانيا في العامين الماضيين منذ الغزو الروسي للجمهورية السوفيتية السابقة.

في الوقت نفسه، رأى هابيك أنه يجب تقييم ما يتم تقديمه لأوكرانيا قياسا إلى الواقع القائم على الجبهة هناك.

ولفت هابيك إلى ما تعانيه أوكرانيا من نقص في الذخيرة والعتاد الحربي، ورأى أنه يتعين على ألمانيا أن تواصل توريد مساعدات إلى أوكرانيا حتى من مخزوناتها الذاتية.

وقال هابيك إن هناك دولا أخرى تستطيع أن تفعل المزيد.

يذكر أن هناك معارك عنيفة تدور رحاها بين الروس والأوكرانيين في شمال شرق أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الوضع ولاسيما حول مدينة فوفتشانسك "شديد الصعوبة".

يذكر أن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة داعمة اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد صرح في شهر مارس الماضي أن قيمة الدعم لأوكرانيا ستصل في هذا العام إلى 7 مليار يورو.