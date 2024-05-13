تفاصيل جديدة في عملية استهداف موظفي الأمم المتحدة قرب معبر رفح

(مصراوي)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة موظفين اثنين بالأمم المتحدة، خلال قصف إسرائيلي قرب معبر رفح.

وبحسب الهيئة، فإنه تم تشخيص حالة أحد الموظفين بـ "الخطيرة".

هذا بينما استشهد السائق الفلسطيني الذي كان مع الموظفين أثناء عملهم قرب المعبر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت في وقت سابق، إنه تم إصابة موظفة أجنبية خلال غارة إسرائيلية شرق رفح.



كما لاقى موظفي أممي حتفه في إطلاق نار قرب المستشفى الأوربي في خان يونس، وذلك حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي والتي قالت إن مصدر إطلاق النار غير معروف حتى الآن.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ اجتياحه الأسبوع الماضي ورفع العلم الإسرائيلي رغم التحذيرات الدولية من مغبة تلك الخطوة.