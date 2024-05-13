روسيا تعلن مقتل 15 شخصًا في هجوم بيلجورود

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم أمس الأحد على مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة بيلجورود الروسية الحدودية.

وقالت هيئة الدفاع المدني عبر تطبيق "تليجرام" إنه تم انتشال الجثث من أسفل أنقاض المجمع السكني الذي انهار جزئيا خلال الساعات الماضية.

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياشيسلاف جلادكوف إن 27 شخصا أصيبوا في الهجوم.

وكانت السلطات الروسية قد أفادت في البداية بوقوع إصابات فقط في أعقاب الهجوم أمس الأحد الذي استهدف المبنى المؤلف من عشرة طوابق، والذي تحمل وزارة الدفاع في موسكو أوكرانيا المسؤولية عنه.

وشكك بعض المراقبين، من روسيا وأوكرانيا، في هذه الرواية، حيث أشار البعض إلى أن صواريخ "توشكا يو" الأوكرانية، التي تقول روسيا إنه تم استخدامها في الهجوم، تسبب ضررا مختلفا عن الذي ظهر في مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالهجوم في بيلجورود.

ولم ترد كييف بعد رسميا على هذه المزاعم.