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BBC

رئيس الشاباك الإسرائيلي: الجهاز فشل في حماية الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر

12:51 م الإثنين 13 مايو 2024

رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

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(مصراوي)

قال رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، اليوم الاثنين، إن الجهاز فقد 10 من عناصره منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بار، أن الجهاز فشل في توفير الغطاء الأمني للشعب الإسرائيلي في هجوم القسام في الـ 7 من أكتوبر.

وصرح رئيس الشاباك، أن التحقيقات جارية بشكل "معمق" من أجل التحقيق في دور الجهاز في مواجهة هجوم حماس أكتوبر الماضي واصفًا التحقيق بـ "المؤلم والمهم".

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا قد تقدم باستقالته من منصبه، عقب إعلانه تحمله المسؤولية عن هجوم الـ7 من أكتوبر.

رونين بار غزة هجوم حماس حركة كماس حماية الإسرائيليين
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