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"ماذا تفعل هنا يا مجرم".. عائلات الجنود القتلى يهاجمون بن جفير في أسدود

12:13 م الإثنين 13 مايو 2024

إيتمار بن جفير

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هاجم عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى، اليوم الاثنين، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أثناء زيارته مقبرة في أسدود.

ولدى دخوله إلى المقبرة التي شهدت حراسة أمنية مشددة، قال أهالي الجنود القتلى لبن جفير "ماذا تفعل هنا يا مجرم؟"، كما هدد البعض بالمغادرة اعتراضًا على حضور بن جفير إلى مقبرة ذويهم.

وحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فقد أقامت قوات الأمن سياج أمني بين بن جفير وبين وزار المقبرة الذين جاءوا لإحياء الذكرى السنوية لقتلى الهجمات التي استهدفت الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن قوات الأمن أقامت حواجز لتفصل عائلات القتلى عن ساحة المراسم التي سيشارك فيها بن جفير وعدد من قادة الأمن.

إيتمار بن جفير عائلات الجنود القتلى عائلات الجنود الإسرائيليين زيارة مقبرة في أسدود
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