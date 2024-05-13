نتنياهو: لن نطلب من الأمريكيين الدفاع عن إسرائيل

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مصممة على الانتصار "المطلق" على حركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا على استمرار الحرب لحين تحقيق ذلك الهدف.

وأفاد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيضرب بكامل قوته داخل من أجل إعادة الأسرى المحتجزين، قائلًا لن ندخر جهدًا لإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو، أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها دون أن تطلب ذلك من الولايات المتحدة أو غيرها، مشيرًا إلى مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات لم يواجهها أي جيش حديث بحسب زعمه.



وأضاف نتنياهو، أن القضاء على حركة حماس يأتي قبل الحديث عن خطة اليوم التالي من الحرب في غزة.

