توقف مؤقت لحركة السكة الحديد بسبب حريق في ميدان شهير بألمانيا

برلين - (د ب أ)

اندلع حريق، اليوم الاثنين، في مستودع يكمن أسفل مسارات القطارات مباشرة في ميدان "ألكسندربلاتس" الشهير بالعاصمة الألمانية برلين.

وأعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الحريق تسبب في وقف تام لحركة قطارات المسافات الطويلة والقصيرة بين الساعة الثالثة والخامسة صباحا.

وفي الساعات الأولى من الصباح تصدى رجال الإطفاء لألسنة اللهب والدخان الكثيف المتصاعد من المستودع الذي تبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء.

ووفقا للبيانات، احترقت في البداية بعض صناديق القمامة مباشرة على خط السكة الحديد، ثم امتدت النيران إلى المستودع. وتم إغلاق خطوط الضغط العالي المشغلة للسكك الحديدية أثناء إخماد الحريق.

وتمكن 32 فردا من رجال الإطفاء من السيطرة على النيران. ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وتضررت أربعة متاجر مجاورة بشدة من الدخان الناجم عن الحريق لدرجة أنها لم تستطع فتح أبوابها اليوم.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن أي بيانات حول سبب الحريق.