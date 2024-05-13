إعلان

BBC

استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة بقصف إسرائيلي

12:15 ص الإثنين 13 مايو 2024

طلال أبو ظريفة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، باستشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادي طلال أبو ظريفة، في قصف إسرائيلي حي الصبرة جنوب غزة.

وأشارت "الجزيرة" في نبأ عاجل إلى سقوط 3 شهداء و8 مصابين في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف، غاراته على مناطق جنوبي غزة، إذ استهدف بغارتين وقصف مدفعي المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

وأوضحت كذلك أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي البرازيل برفح، مشيرة إلى أن مسيرات إسرائيلية تستهدف طواقم الإسعاف بالمنطقة.

استشهاد طلال أبو ظريفة طلال أبو ظريفة غزة معبر رفح اقتحام معبر رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقع غدًا الاثنين
عاجل - الخارجية تكشف سبب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل
* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق