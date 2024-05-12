روسيا.. بوتين يقيل وزير الدفاع ويعين نائبًا سابقًا لرئيس الوزراء خلفًا له

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين أقال وزير الدفاع سيرجي شويجو وقرر تعيينه رئيسا لمجلس الأمن الروسي.

وأشار مجلس الاتحاد الروسي إلى أن بوتين يقترح تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع بدلا من سيرجي شويجو، موضا كذلك أن بوتين يقترح تعيين سيرجي ناريشكين مديرا لجهاز المخابرات الخارجية وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية شخص مدني لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.