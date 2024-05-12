إعلام عبري: مخاوف من أن تنشر العدل الدولية أمرًا جديدًا بوقف العملية في رفح

مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتخوف من أن تنشر محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة أمرا جديدا بوقف العملية في رفح.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل يعكس تدنيا جديدا في علاقات البلدين.

وأمس السبت، قالت هيئة البث العبرية، إن التقديرات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بسبب تصعيدها الذي يستهدف رفح في قطاع غزة.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، إن جنوب إفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بأن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، بسبب هجماتها على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.