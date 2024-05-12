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BBC

سيناتور أمريكي: تقرير الخارجية تغافل أن اسرائيل قادت مئات الآلاف بغزة لحافة المجاعة

08:30 م الأحد 12 مايو 2024

كريس فان هولين

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أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، اليوم الأحد، عن قلقه "لأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تغافل أن اسرائيل عرقلت المساعدات الإنسانية".

وأشار فان هولين إلى أن إسرائيل قادت مئات الآلاف في غزة لحافة المجاعة، مشددا على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاهل مرارا سياسة واشنطن والجهود الإنسانية للرئيس الأمريكي جو بايدن وأولوية إعادة الأسرى.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال،اليوم الأحد، إن تقرير بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية خلص إلى أن إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وأكد بلينكن، أنه يصعب الوصول لتقييم نهائي في خضم الحرب، زاعما أن لدى إسرائيل الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بنفسها.

وأعرب بلينكن عن قلق واشنطن العميق من عملية عسكرية كبرى في رفح نتيجة الضرر الذي ستلحقه بالمدنيين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل أهدافها في تجريد حماس من السلاح ومنع عودتها للسلطة ولكن هناك طرقا أفضل لتحقيق ذلك.

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