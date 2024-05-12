حماس: هنية بحث مع رئيس المخابرات التركية التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء

مصراوي

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بحث مع رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء.

وأشارت حماس إلى أن هنية بحث مع قالن التطورات وما تلاها من إجهاض لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق، موضحة أن رئيس المكتب السياسي أشاد خلال اللقاء بمواقف أنقرة والانضمام للدعوى بمحكمة العدل الدولية.

وكشفت حماس أن هنية سلم رئيس جهاز المخابرات التركية ملفا يتضمن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشمل معلومات وقرارات موثقة.

أعربت حركة حماس في بيان، اليوم الأحد، عن استهجانها بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق الحركة سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأدانت حماس موقف بايدن، مؤكدة أنه يمثّل تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات التي أفضت لموافقة الحركة على مقترح الوسطاء، موضحة أنه يؤكد من جديد الانحياز الأمريكي للسياسة "الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة".

وأكدت حماس، أن موقف بايدن يتيح مزيدا من الوقت لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع.

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا الأحد إذا أطلقت حماس سراح الأسرى.

وأوضح بايدن، أن إسرائيل قالت إن الأمر متروك لرغبة حماس وإن بإمكانها إنهاء الأمر غدا وسيبدأ وقف إطلاق النار.