بعد انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا.. مسؤولون إسرائيليون: تدنيًا جديدًا بعلاقات البلدين

مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية يعكس تدنيا جديدا في علاقات البلدين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن إسرائيل تتخوف من أن تنشر المحكمة الدولية خلال الأيام المقبلة أمرا جديدا بوقف العملية في رفح.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، عزمها الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي للنظر في انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين بغزة وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.