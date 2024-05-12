إعلان

BBC

سيناتور أمريكي: إرث نتنياهو قد يكون قطيعة بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب

08:00 م الأحد 12 مايو 2024

كريس كونز

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية نقلا عن السيناتور الديمقراطي كريس كونز، اليوم الأحد، إن إرث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالي هو الفشل الاستراتيجي والدفاعي الكبير في 7 أكتوبر.

وأوضح كونز، أن إرث نتنياهو قد يكون فجوة حقيقية وقطيعة في العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

وكان كونز قال، اليوم الأحد، إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأسلحة الهجومية إذا شن عملية كبيرة في رفح.

وأكد كونز، أن القنابل الأمريكية التي تزن ألفي رطل أدت إلى مقتل العديد من المدنيين في غزة.

كريس كونز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق