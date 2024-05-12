سيناتور أمريكي: إرث نتنياهو قد يكون قطيعة بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب

مصراوي

قالت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية نقلا عن السيناتور الديمقراطي كريس كونز، اليوم الأحد، إن إرث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالي هو الفشل الاستراتيجي والدفاعي الكبير في 7 أكتوبر.

وأوضح كونز، أن إرث نتنياهو قد يكون فجوة حقيقية وقطيعة في العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

وكان كونز قال، اليوم الأحد، إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأسلحة الهجومية إذا شن عملية كبيرة في رفح.

وأكد كونز، أن القنابل الأمريكية التي تزن ألفي رطل أدت إلى مقتل العديد من المدنيين في غزة.