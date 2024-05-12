مستشهدًا بالعراق وأفغانستان.. سيناتور أمريكي لإسرائيل: قتل المدنيين يزيد دعم وقوة خصومنا

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، اليوم الأحد، إنه يؤيد تعليق الرئيس جو بايدن شحنات الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أن على حكومة الاحتلال أن تدرك ضرورة تجنب الخسائر بين المدنيين.

وأكد ميرفي، أن "تجاربنا بأفغانستان والعراق علمتنا أن قتل المدنيين يزيد دعم وقوة خصومنا وعلى إسرائيل إدراك ذلك".

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، اليوم الأحد، إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأسلحة الهجومية إذا شن عملية كبيرة في رفح.

وأكد كونز، أن القنابل الأمريكية التي تزن ألفي رطل أدت إلى مقتل العديد من المدنيين في غزة.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن أكثر من مليون مدني فلسطيني دُفعوا إلى رفح وستحدث خسائر كبيرة إذا شنت إسرائيل عملية هناك.

وأكد سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد رؤية الأسلحة الأمريكية تستخدم بشكل يطال المدنيين، موضحا أن هذا لا يعني أنه سيتخلى عن إسرائيل.

والخميس الماضي، أوضح مسؤول أمريكي، أن إدارة بايدن تركز على استخدام القنابل التي تزن 2000 رطل في رفح بسبب تأثيرها المدمر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع صفقات أسلحة أخرى لإسرائيل.