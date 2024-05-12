الفيضانات والحمم الباردة تقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب ا)



لقى ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا إثر هطول أمطار موسمية أسفرت عن وقوع فيضانات غامرة وتدفق حمم باردة، في حين فُقد آخرون.

وذكرت الوكالة الوطنية للحد من تأثير الكوارث أن الأمطار الموسمية هطلت على مناطق بالإقليم، مما أدى لغرق المنازل وحقول الأرز.

وحث المسؤولون المحليون السكان الذين يعيشون على طول ضفاف النهر الالتزام بالحذر من إمكانية حدوث تدفقات طينية من الحمم الباردة من بركان جبل مارابي النشط.

وفي منطقة اجام، وقعت فيضانات غامرة في الجانب الغربي لجبل مارابي. وفي بلدة بادانج بانجانج، الواقعة عند سفح جبل مارابي، فٌقد شخصان عندما فاض نهر لوبوك ماتا كوشينج بعد هطول أمطار غزيرة.