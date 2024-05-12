لجنة حماية الصحفيين: نشعر بالقلق جراء إفلات إسرائيل من العقاب

(مصراوي)

قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، اليوم الأحد، إنها تشعر بالقلق حيال إفلات إسرائيل من العقاب بعد مرور عامين على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية

وصادف أمس الذكرى الثانوية الثانية لاغتيال المراسلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها أحداث اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، والذي أعقبه استهداف قوات الاحتلال لها برصاصة في الرأس رغم ارتدائها سترة كتب عليها صحافة هي وطاقم العمل

