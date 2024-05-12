تركيز العناصر المسببة للسرطان في الهواء بدكا يبلغ ضعف ما أوصت به الصحة العالمية

دكا - (د ب أ)

ظل تلوث الهواء مصدرا رئيسيا لاعتلال صحة السكان في دكا لأعوام عديدة، حيث تم تصنيف جودة الهواء هناك بأنها من أسوأ الأنواع على مستوى العالم، أضعاف المرات التي يمكن حصرها.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي ستار" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية في بنجلاديش، اليوم الأحد، بأنه ثمة دراسة وجدت أن تركيز العناصر المسببة للسرطان، مثل الزرنيخ والرصاص والكادميوم، في هواء دكا، يكاد يكون ضعف الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

كما يحتوي الهواء في دكا أيضا على تركيزات عالية من مادة الكوبالت المسببة للسرطان، وهو أمر مخيف للغاية، على أقل تقدير.