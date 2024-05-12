تونس: 12500 مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم طواعية هذا العام

تونس - (د ب أ)

قالت السلطات الأمنية في تونس إن 12 ألفا و500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، ضمن برنامج الإعادة الطوعية.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن العديد من المهاجرين غير النظاميين قاموا بتقديم طلبات في مقرات الأمن للعودة إلى دولهم، ويجري التنسيق في ذلك مع البعثات الدبلوماسية في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.

وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجرا يوم الخميس الماضي .

وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية إن الرحلة كانت إلى دولة جامبيا.

وأوضحت المنظمة أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم.

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عدة مدن تونسية وأساسا في ولاية صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.