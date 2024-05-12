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سي إن إن: عائلات أسرى أمريكيون محبطون جراء توقف محادثات وقف إطلاق النار

12:48 م الأحد 12 مايو 2024

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(مصراوي)

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن عائلات 5 من الأسرى الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس عبروا عن إحباطهم لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إثر توقف محادثات إطلاق سراح الأسرى

وبحسب الشبكة الأمريكية، جاء ذلك عقب مقاطع الفيديو الأخيرة التي بثتها كتائب القسام وأظهرت الأسرى بحالة صحية سيئة.

وكانت كتائب القسام، قد بثت مقطع فيديو أعلنت فيه أمس وفاة الأسير نداف بوبلابيل البالغ من العمر 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية لعدم تلقيه العناية الصحية اللازمة مع إصابته قبل شهر في قصف إسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت القسام، فقد اعتقل نداف أثناء عملية "طوفان الأقصى" مع والدته والتي أفرج عنها في صفقة التباادل التي عقدت في نوفمبر الماضي.

الأسرى الأمريكيين حركة حماس جيك سوليفان
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