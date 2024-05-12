إعلام أمريكي: اعتقال 3 آلاف شخص خلال التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين

(مصراوي)

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن قوات الشرطة اعتقلت نحو 3 آلاف شخص خلال المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية

وشهدت الجامعات الأمريكية احتجاجات حاشدة واعتصامات مطالبة بسحب استثمارات الجامعة من الشركات المستفيدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما تلاه استدعاء رؤساء عدد من الجامعات أمام مجلس النواب الأمريكي لتوضيح موقفهم بشأن احتجاجات الطلاب وهو ما دفع عدد منهم على رأسهم رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق للتأكيد على رفضها لمعاداة السامية واتهمامها للطلاب بترديد شعارات مناهضة لليهود.

واستدعت عدد من الجامعات قوات الشرطة للطلاب والذين استخدموا العنف والضرب أثناء اعتقالهم للطلبة.