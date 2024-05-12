إعلان

BBC

إعلام أمريكي: اعتقال 3 آلاف شخص خلال التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين

12:24 م الأحد 12 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن قوات الشرطة اعتقلت نحو 3 آلاف شخص خلال المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية

وشهدت الجامعات الأمريكية احتجاجات حاشدة واعتصامات مطالبة بسحب استثمارات الجامعة من الشركات المستفيدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما تلاه استدعاء رؤساء عدد من الجامعات أمام مجلس النواب الأمريكي لتوضيح موقفهم بشأن احتجاجات الطلاب وهو ما دفع عدد منهم على رأسهم رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق للتأكيد على رفضها لمعاداة السامية واتهمامها للطلاب بترديد شعارات مناهضة لليهود.

واستدعت عدد من الجامعات قوات الشرطة للطلاب والذين استخدموا العنف والضرب أثناء اعتقالهم للطلبة.

فلسطين المظاهرات الطلابية الجامعات الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طعنوا بشخص أمير الكويت.. النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس شخص وضبط وإحضار آخرين

إعلان

إعلان

* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق