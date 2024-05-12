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مسؤولون أمريكيون سابقون: غالبية القتلى في غزة استهدفوا بأسلحة أمريكية

12:05 م الأحد 12 مايو 2024

غزة

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نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤولين سابقين بالخارجية الأمريكية، قولهم إن الإدارة الأمريكية تجنبت التطرق لواجباتها القانونية في تقرير الأسلحة المتخذ بحق إسرائيل.

وقال المسؤولون الذين لم تذكر الشبكة الأمريكية اسمهم، إن تقرير الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الأسلحة المعلقة إرسالها إلى إسرائيل "غير مكتمل بأفضل الأحوال ومضلل بشكل مقصود بأسوئها".

وصرح المسؤولون، أن أكثر من 34 ألف فلسطيني بينهم 14 ألف طفل معظمهم قتلوا بذخائر أمريكية.

وأضاف المسؤولون، أن إدارة بايدن، عليها إدراك أن تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة هو مشكلة قانونية وليست سياسية، وذلك حسب الشبكة الأمريكية.

وكان بايدن قد أعلن تعليق شحنة أسلحة أمريكية كان مقرر إرسالها إلى إسرائيل، قائلًا إن إسرائيل تستخدم تلك الأسلحة في قتل آلاف المدنيين في غزة.

غزة طوفان الأقصى أسلحة أمريكية
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