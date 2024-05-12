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BBC

جوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

11:59 ص الأحد 12 مايو 2024

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

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نيويورك - (ا ف ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مطالبا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.

وقال جوتيريش في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".

هذا المحتوى من

AFP
أنطونيو غوتيريس وقف إطلاق النار غزة إسرائيل
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