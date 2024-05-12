جوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

نيويورك - (ا ف ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مطالبا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.

وقال جوتيريش في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".