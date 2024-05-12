منح جائزة دريسدن للسلام للمعارض الروسي الراحل نافالني

دريسدن - (د ب أ)

تُمنح جائزة دريسدن للسلام للمعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني اليوم الأحد، حيث تتسلم أرملته يوليا نافالنايا الجائزة في مسرح دريسدن "شاوسبيلهاوس".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الألماني الأسبق يواخيم جاوك خطاب الإشادة، كما سيتم عزف قداس جنائزي لأول مرة للملحن الروسي سيرجي نيفسكي.

وتوفي السياسي الروسي نافالني، المعارض القوي للرئيس فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، في 16 شباط/فبراير الماضي في معسكر اعتقال في الدائرة القطبية الشمالية في سيبيريا. ولم يتضح ما إذا كان الرجل /47 عاما/ قد توفي بسبب ظروف السجن أو قُتل.

وتُمنح "جائزة دريسدن" للشخصيات التي قدمت مساهمات بارزة في السلام والتفاهم الدولي. ومن بين الفائزين السابقين الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، وعازف البيانو وقائد الأوركسترا العالمي دانيل بارنبويم، ومصور الحرب الأمريكي جيمس ناشتوي، ومسرب البيانات الأمريكي دانيل إلسبيرج.