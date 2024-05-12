الشرطة الإسرائيلية: إطلاق سراح 29 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات في تل أبيب

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أنه تم إطلاق سراح 29 من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، خلال مظاهرات، تم تنظيمها الليلة الماضية، في تل أبيب.

وكان المتظاهرون يطالبون بإبرام اتفاق بشأن الرهائن وإجراء انتخابات مبكرة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف الموقع الإخباري أن شخصا واحدا مازال محتجزا، للاشتباه في اعتدائه على رجل شرطة.

وكان آلاف الأشخاص، قد تظاهروا في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، مؤخرا من أجل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" واحتجاجا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة ودعوا الحكومة إلى التصرف بسرعة. وانتشرت عدة مظاهرات في أنحاء تل أبيب وسدت الطرق المرورية الرئيسية في المدينة الساحلية.

ووقعت أحداث اتسمت بالفوضى بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات. وفي بعض الأماكن أضرم السكان حرائق صغيرة وأطلقوا قنابل دخان وهتفوا من أجل الإفراج عن الأسرى واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم المياه لتفريق الحشود.

ويتهم أقارب الأسرى الذين تم تحتجزهم حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بعدم القيام بما يكفي لتأمين الإفراج عنهم.