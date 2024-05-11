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العراق: الإطاحة بشبكتين دوليتين متورطتين بارتكاب جرائم اختطاف وإتجار بالبشر

11:24 م السبت 11 مايو 2024

جهاز المخابرات الوطني العراقي

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً أجنبياً في بغداد والمحافظات.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، اليوم، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات".

وذكر البيان "تم اعتقال كافة عناصر الشبكتين وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة الذين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بإرتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق".

جهاز المخابرات الوطني العراقي بغداد جرائم الاختطاف الاتجار بالبشر
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