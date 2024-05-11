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مظاهرة وسط تل أبيب تطالب بإقالة بنيامين نتنياهو

08:13 م السبت 11 مايو 2024

مظاهرة وسط تل أبيب أرشيفية

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يتظاهر المئات وسط تل أبيب، للمطالبة بإقالة حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة فورية للإفراج عن الأسرى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مئات من سكان شمال إسرائيل يتظاهرون بالجليل الأعلى ويرفعون شعارات تتهم الحكومة بالتخلي عنهم، مع استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.

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