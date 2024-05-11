بعد أنباء انضمامها لحملته.. ترامب: لم أفكر بترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس

مصراوي

قال مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يفكر بترشيح منافسته المنسحبة من السباق الرئاسي نيكي هيلي لمنصب نائب الرئيس أثناء حملته الانتخابية.

وكان مصدران كشفا في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن حملة ترامب تبحث ترشيح المرشحة الجمهورية المنسحبة نيكي هايلي لمنصب نائبة الرئيس.

وعلى الرغم من البرود الذي تشهده العلاقة بين ترامب وهايلي، إلا أنه من الممكن أن يختارها حال اقتناعه بقدرتها على مساعدته في الانتخابات، وكذلك النجاة من السجن.

ويرى الجمهوريون أنه رغم المعركة التي دارت بين ترامب وهايلي خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فإن هناك منفعة متبادلة بينهما قد تجمعهما، وفق "أكسيوس".