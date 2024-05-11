"خطوة تاريخية لتحقيق حل الدولتين".. الإمارات عن قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

أبوظبي - (د ب أ)

رحبت دولة الإمارات العربية، اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، معتبرة أن التصويت يعد خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن دولة الإمارات، التي قدمت مشروع القرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو، ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشارت الوزارة إلى "أن الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين".

ودعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، مساعي السلطة الفلسطينية لأجل الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، عبر الاعتراف بأحقية الانضمام وإرسال الطلب مجدداً لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، ورغم أن القرار رمزي بالدرجة الأولى، إلا أن له تبعات دولية.