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BBC

بعد قرار حل مجلس الأمة.. أول رئيس عربي يعلن دعمه لأمير الكويت

12:36 م السبت 11 مايو 2024

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محادثات هاتفية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم السبت، أعرب خلالها عن وقوف الإمارات إلى جانب الكويت في كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، داعيا "الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان أمير الكويت أعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات على أن يتولى أمير البلاد ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة متعهدًا في خطاب له للشعب الكويتي، بعدم السماح بأن تستغل الديمقراطية لتدمير الدولة.

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