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تضرر منازل وأراضي.. الحرائق تشتعل في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية (فيديو)

11:52 م الجمعة 10 مايو 2024

مستوطنة كريات شمونة

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم مستوطنة كريات شمونة التي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، إن حزب الله أطلق 35 قذيفة صاروخية على المستوطنة الإسرائيلية، سقط 20 منها في داخلها.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عشرات السيارات والبيوت تضررت ولحقت أضرار فادحة بالممتلكات والبنى التحتية.

وقالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، إن رجال الإطفاء يكافحون حريقًا كبيرًا في منطقة كريات شمونة، أشعلته بعض الصواريخ الـ 35 التي أطلقها حزب الله على المدينة في وقت سابق من مساء اليوم.

وتقول خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 10 فرق إطفاء في مكان الحادث، لكن حتى اللحظة لم يتم السيطرة على الحرائق، وأنباء عن نزوح عدد من المواطنين.

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