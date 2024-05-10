لحظة اشتعال النيران في جندي إسرائيلي أصابته المقاومة برصاص في الرأس (فيديو)

مصراوي

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تظهر نجاح أحد مقاتليها في قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون في غزة.

ويظهر في المقاطع جندي الاحتلال الإسرائيلي يشتعل بالنيران بعد أن تعرض لإصابة مباشرة بالرصاص.

كانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق، عن قنص ضابط إسرائيلي في نفس المنطقة.

يأتي هذا في إطار استمرار المقاومة الفلسطينية في غزة لصد توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، وتواصل القتال في مختلف أنحاء القطاع. وقد أقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل خمسة جنود إسرائيليين في المعارك البرية في غزة، مشيرة إلى حدوث مواجهات عنيفة في حي الزيتون ورفح.