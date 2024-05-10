"البعض تمادى ولا يمكن السكوت".. قرار عاجل من أمير الكويت بشأن مجلس الأمة

مصراوي

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد: "اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه سيعاد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، مردفا: "لا أحد فوق القانون، بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف".

وأضاف: "هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد، واختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به، كما أن البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، وحاول التدخل بصلاحيات الأمير، ولا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة".

وأكد أمير الكويت: "الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. واحترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح المساس بهيبتهم".