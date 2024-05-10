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مجلس الأمن يدعو لدخول محققين للتحقيق بالمقابر الجماعية بغزة

09:45 م الجمعة 10 مايو 2024

مجلس الأمن الدولي

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قال مجلس الأمن الدولي، إنه قلق من التقارير بشأن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في غزة.

ودعا مجلس الأمن السماح للمحققين بالوصول لجميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات المقابر الجماعية بغزة.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا قالت إن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة.

مجلس الأمن الدولي غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مقابر جماعية طوفان الأقصى
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