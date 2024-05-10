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"بعد هجومه على بايدن".. يديعوت أحرونوت: وزراء هاجموا بن غفير خلال اجتماع الكابينت

12:53 م الجمعة 10 مايو 2024

بايدن

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزراء هاجموا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أمس الخميس بسبب تغريداته ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت قال لبن غفير إن عليه إبداء كثير من الاحترام للرئيس الأمريكي.

لكن بن غفير اقترح خلال الاجتماع تقليل وصول المساعدات لقطاع غزة، إذا فرضت واشنطن عقوبات على إسرائيل أو عرقلة وصول الأسلحة لها.


بايدن إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي
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